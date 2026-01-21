OB-Wahlen in Baden-Württemberg: Zwischen Alleingang und Überraschung – Amtsinhaber kämpfen um ihre Posten
1
Drei von elf Oberbürgermeistern im Land, die in diesem Jahr zur Wahl stehen (von links): Freiburgs Martin Horn, Böblingens Stefan Belz und Jürgen Roth aus Villingen-Schwenningen. Foto: dpa

Elf Städte wählen 2026 neue Rathauschefs. Viele Amtsinhaber wollen weiter machen, einer hört aber auf, weil er seine kranken Eltern pflegen will.

Alles blickt auf die baden-württembergische Landtagswahl am 8. März. Doch auch in mehreren Städten im Land könnte es Veränderungen an der Spitze geben. 2026 stehen insgesamt elf Oberbürgermeisterwahlen an, die wichtigste davon in der Großstadt Freiburg, wo der Amtsinhaber Martin Horn (parteilos) eine zweite Amtszeit anstrebt. Eine zwölfte Wahl könnte hinzukommen, falls der Weinheimer OB Manuel Just Anfang Februar zum Landrat des Rhein-Neckar-Kreises gewählt würde. Ein Blick auf die Ausgangspositionen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.