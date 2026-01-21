OB-Wahlen in Baden-Württemberg: Zwischen Alleingang und Überraschung – Amtsinhaber kämpfen um ihre Posten

Zwischen Alleingang und Überraschung – Amtsinhaber kämpfen um ihre Posten

1 Drei von elf Oberbürgermeistern im Land, die in diesem Jahr zur Wahl stehen (von links): Freiburgs Martin Horn, Böblingens Stefan Belz und Jürgen Roth aus Villingen-Schwenningen. Foto: dpa

Elf Städte wählen 2026 neue Rathauschefs. Viele Amtsinhaber wollen weiter machen, einer hört aber auf, weil er seine kranken Eltern pflegen will.











Alles blickt auf die baden-württembergische Landtagswahl am 8. März. Doch auch in mehreren Städten im Land könnte es Veränderungen an der Spitze geben. 2026 stehen insgesamt elf Oberbürgermeisterwahlen an, die wichtigste davon in der Großstadt Freiburg, wo der Amtsinhaber Martin Horn (parteilos) eine zweite Amtszeit anstrebt. Eine zwölfte Wahl könnte hinzukommen, falls der Weinheimer OB Manuel Just Anfang Februar zum Landrat des Rhein-Neckar-Kreises gewählt würde. Ein Blick auf die Ausgangspositionen.