OB-Wahlen im Land: Wer kommt, wer bleibt, wer geht

1 Gabriele Zull bei der erfolgreichen Wahl in Fellbach vor siebeneinhalb Jahren. Foto: Patricia Sigerist

In zehn Städten im Südwesten sind in diesem Jahr Oberbürgermeisterwahlen. Während mancher Amtsinhaber den wohlverdienten Ruhestand ansteuert, wollen es andere noch einmal wissen – und mancher wirft sogar nicht ganz freiwillig das Handtuch.











Das Jahr 2024 steht im Zeichen der Kommunalwahlen, die am 9. Juni gleichzeitig mit der Europawahl stattfinden werden. Rund 19 000 Gemeinderatssitze und 2200 Kreistagsmandate sind zu vergeben. An der Spitze der Rathäuser geht es hingegen ruhiger zu. Nur in zehn der mehr als 100 großen Kreisstädten im Land stehen Oberbürgermeisterwahlen an. Eine Großstadt ist nicht dabei. Dennoch gibt es einige interessante Konstellationen.