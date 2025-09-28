OB-Wahl Leonberg: Im Video: Die ersten Reaktionen der Kandidaten zum Wahlergebnis

1 Leonberger Rathaus: Ab Dezember übernimmt hier der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin das Ruder. Foto: Simon Granville

Oberbürgermeisterwahl in Leonberg: Wie reagieren die Kandidatinnen und Kandidaten unmittelbar nach der Verkündung? Hier können Sie sich den Livestream noch einmal anschauen.











Die Leonbergerinnen und Leonberger haben an diesem Sonntag, 28. September, gewählt. Das vorläufige Wahlergebnis steht fest. Tobias Degode wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Leonberg. Wie reagieren die Kandidatinnen und Kandidaten unmittelbar nach der Verkündung?

Direkt nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses beantwortet Tobias Degode die Fragen unseres Redaktionsleiters Thomas K. Slotwinski. Anschließend diskutiert das komplette Kandidaten-Panel – Marion Beck, Tobias Degode, Josefa von Hohenzollern, Marisa Betzler und Willi Kerler – über die Ergebnisse der Wahl in unserer „Leonberger Runde“. Den Livestream finden Sie hier:

Sollte der Link nicht funktionieren, gelangen Sie hier direkt zum Video. Alles rund um Kandidatenporträts, Berichte aus dem Wahlkampf, gescheiterte Bewerber, Statements von politischen Akteuren: Den Überblick über unsere Veröffentlichungen zur Wahl gibt es hier.