1 Gabriela Letzing tritt als parteilose Kandidatin zur Esslinger OB-Wahl an. Foto: Roberto Bulgrin

Die parteilose Kommunikationsdesignerin Gabriela Letzing will im Rathaus alles anders machen, falls sie in Esslingen zur Oberbürgermeisterin gewählt wird. Statt Parteipolitik strebt sie parteiübergreifende Konzepte an.

Esslingen - Wohl kaum jemand hatte ihre Kandidatur für den OB-Posten auf dem Zettel – nicht einmal sie selbst. Die parteilose Gabriela Letzing hatte keine teuren Berater, die für sie die strategischen Vor- und Nachteile einer Bewerbung analysiert haben. Stattdessen hatte sie eine Art Eingebung, als sie irgendwann im April die Rathausglocken hörte und kurz danach in der Zeitung von der OB-Wahl las. Kurzerhand beschloss die vegane Köchin und Kommunikationsdesignerin, zu kandidieren – weil ihr eine Frau im Bewerberfeld fehlte, weil sie nach 20 Jahren in der Stadt glaubt zu wissen, was die Esslingerinnen und Esslinger wollen und weil sie sich dachte: Warum eigentlich nicht?