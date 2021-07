1 Matthias Klopfer ist gern mit seiner Frau Anni Betz in Esslingen unterwegs. Foto: Roberto Bulgrin

Seit 15 Jahren ist Matthias Klopfer Oberbürgermeister in Schorndorf, nun will er auf dem Chefsessel im Esslinger Rathaus Platz nehmen. Punkten will er mit Ideen, Offenheit und langjähriger Erfahrung.

Esslingen - Er hätte es sich einfach machen und 2022 für eine dritte Amtszeit als OB in Schorndorf kandidieren können. Matthias Klopfer hat sich für einen weniger bequemen Weg entschieden. Mit 53 Jahren sieht er die Zeit für etwas Neues gekommen: „Demokratie lebt vom Wechsel.“ Und: „OB zu sein, ist die reizvollste Aufgabe, die es gibt. Ich kenne Esslingen schon lange, auch durch meine Freundschaft mit Wolfgang Drexler. Eine so besondere Stadt in die Zukunft zu führen, reizt mich sehr.“ Gern betont er dann auch seine langjährige Rathaus-Erfahrung.