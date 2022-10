So reagiert das Netz auf den Sieg von Boris Palmer

OB-Wahl in Tübingen

1 Boris Palmer am Wahlabend in Tübingen. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto

Boris Palmer tanzt, eckt an und kontert scharf: Wir haben uns angeschaut, worauf sich das Netz nach der Wiederwahl von Boris Palmer in Tübingen stürzt.















Link kopiert

Was bedeutet der Wahlsieg von Boris Palmer für die Bundespolitik und die Grünen? Wie geht es in Tübingen weiter? Das sind einige der Fragen, die das Netz nach der Wiederwahl des Oberbürgermeisters bewegt.

Abseits der großen Politik geht es aber auch mit viel Humor zu. Wir haben die Reaktionen zur OB-Wahl gesammelt.

Boris Palmer hat nun allen Grund zur Freude und legt zumindest im Netz erst einmal einen Freudentanz hin. Warum Palmer die Wahl gewonnen hat? Am Tanzstil wird es wohl nicht liegen:

Wer angenommen hatte, dass sich Boris Palmer nach seinem Wahlsieg erst einmal fröhlich und weniger bissig gibt, der wurde direkt eines Besseren belehrt.

In einem „SWR“-Interview antwortete er nicht etwa auf die Frage des Journalisten, sondern konterte lieber mit einer patzigen Gegenfrage – in typischer Palmer-Manier:

„Arbeit, Fleiß, Ergebnisse“ – auch eine andere Stelle des Interviews geht im Netz herum und hat wohl Potenzial, das neue schwäbische Meme schlechthin zu werden.

Was wurde da eigentlich noch gleich entschieden? Ach ja, die Wahl zum neuen Uni-Maskottchen, oder?

Gut, manch einem ist in Anbetracht der Wahl vermutlich nicht zum Feiern zumute. All diejenigen können sich aber zumindest für Markus Lanz freuen, der auch für die nächsten Jahren einen seiner Talkshow-Stammgäste sicher haben dürfte. Denn ruhig werden wird es um den 50-Jährigen wohl auch in Zukunft nicht werden.

Wohl kaum ein Oberbürgermeister in Deutschland sorgte in den vergangenen Jahren für so viel Schlagzeilen. Einige erinnern daran, dass Palmer mit Äußerungen für viel Unmut gesorgt hatte:

Auch bei den Grünen hat Palmer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Politiker aus Berlin bemüht einen AfD-Vergleich, löscht den Tweet wieder– und legt mit einer entschärften Version der Aussage nach.

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir nimmt den Wahlsieg gelassen, gratuliert und führt den Erfolg mit einem Zwinkersmiley auf die grüne Politik des Oberbürgermeisters zurück.

Boris Palmer bleibt auf jeden Fall umstritten. Die Republik wird weiterhin nach Tübingen und auf die Reaktion im Netz schauen.