Vorfall bei Nürtingen Autofahrer rutscht auf Fahrbahn aus und landet im Bach

Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) mit seinem Auto auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und in einen Bach gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto erlitt einen Totalschaden.