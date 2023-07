1 In Wahlkabinen geht es recht privat zu. Foto: dpa/Robert Michael

Die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl in Mannheim ist am Sonntag problemlos problemlos verlaufen. Dennoch staunten die Wahlhelfer in einem Wahllokal nicht schlecht.















In Mannheim wird ein neuer Oberbürgermeister gesucht. Gefunden wurde bei der Stichwahl an diesem Sonntag aber zunächst etwas ganz anderes. In einer Wahlkabine in einem Mannheimer Gymnasium war ein Büstenhalter liegen geblieben.

Wie es dazu kam, dass das Teil in der Kabine liegen geblieben war, ist unklar. Offensichtlich fühlte sich die Trägerin oder der Träger in der Kabine unbeobachtet – und so soll es ja auch sein. Der BH könne im Rathaus wieder abgeholt werden, erklärte ein Sprecher der Stadt Mannheim. Bei der Auszählung zeichnete sich derweil ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem CDU-Bewerber Christian Specht und dem SPD-Mann Thorsten Riehle ab.