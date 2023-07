1 David Armbruster hat schon lange beschlossen, sich für den Chefsessel im Rathaus von Leinfelden-Echterdingen zu bewerben. Foto:

Im Dezember steht in Leinfelden-Echterdingen die Oberbürgermeisterwahl an. David Armbruster aus Echterdingen wird seinen Hut in den Ring werfen – als unabhängiger Kandidat, aber mit Rückenwind des Grünen-Stadtverbandes.















T-Shirt, kurze Hose, Fahrradhelm unterm Arm: So sieht David Armbruster aus, wenn er dienstags den Sitzungssaal des Gemeinderates betritt. Insbesondere in Sachen Kinderbetreuung ist das Wissen des Grünen-Stadtrates gefragt. Schließlich arbeitet der 38-Jährige mit Kindern. Ursprünglich wollte er Lehrer werden. Weil ihm das dann doch zu viel Einzelkämpfertum war, hat er sich nach dem ersten Staatsexamen entschieden, seine Brötchen lieber als pädagogische Fachkraft zunächst in einer Leinfelder Kita, dann beim Stuttgarter Jugendamt zu verdienen. Der Mann weiß also, was es heißt, wenn eine Kindergruppe bis zum Maximum aufgefüllt wird. Und was es bedeutet, wenn sich dann die Kollegin krank meldet.