1 Nico Lauxmann (Mitte) im Gespräch mit Bürgern am Kimry-Platz in Kornwestheim Foto: Simon Granville/

Zum frühestmöglichen Zeitpunkt pünktlich um 0 Uhr in der Nacht zum Samstag hat der Schwieberdinger Bürgermeister Nico Lauxmann seine Bewerbung um den OB-Posten in Kornwestheim eingeworfen – und hat gleich weitergemacht.















Gerade einmal zwei Grad über dem Gefrierpunkt ist nicht gerade die optimale Temperatur, um Wahlkampf zu machen und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Nico Lauxmann lässt sich von den äußeren Umständen aber nicht abschrecken, als er am Samstagvormittag auf dem Kimry-Platz in Kornwestheim steht, um die Bürger für seine Person zu interessieren. Der Bürgermeister von Schwieberdingen, der am 25. Juni als Nachfolger von Ursula Keck zum neuen OB von Kornwestheim gewählt werden möchte, fällt in seinem grauen Mantel nicht sehr auf. Er hat auch keinen Stand aufgebaut und trägt kein auffälliges Werbematerial bei sich.