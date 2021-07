1 Annette Silberhorn-Hemminger Tim Hauser Jörn Lingnau Rena Farquhar Faire Geste: Daniel Töpfer (links) gratuliert Matthias Klopfer zum Wahlsieg. Foto: Rudel

Wundenlecken bei den Wahlverlierern: Das bürgerliche Lager ist enttäuscht, dass Daniel Töpfer kein Mandat für tief greifende Veränderungen in Esslingen erhalten hat.

Esslingen - Ein Krimiautor hätte das Stück kaum spannender schreiben können. Bis zur Auszählung der letzten Bezirke war am Sonntagabend unklar, wer am Ende die Nase vorne haben würde. Gerade mal 363 Stimmen lag Matthias Klopfer bei der OB-Wahl in Esslingen vor seinem Kontrahenten Daniel Töpfer. Der 53 Jahre alte SPD-Mann wird im Herbst – ein genauer Termin steht noch nicht fest – den Chefposten im Rathaus übernehmen und damit die Nachfolge von OB Jürgen Zieger antreten, der seit 23 Jahren Verwaltungschef ist und sich Ende September in den Ruhestand verabschieden wird.