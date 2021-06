1 Mit dem Burgsommer 2020 hat die Stadt der Kultur über die Coronazeit hinweggeholfen. Foto: Ines Rudel

Esslingen hat ein reiches Kultur- und Vereinsleben, doch trotz allem Engagement und aller Kreativität der Akteure braucht es auch Rückenwind aus dem Rathaus. Beim EZ-Forum am Donnerstag werden die fünf Kandidaten und eine Kandidatin zur OB-Wahl am 11. Juli erklären, wie sie Kultur und Vereine stärken wollen.

Esslingen - Esslingen ist stolz auf ein reiches Kultur- und Vereinsleben: Künstlerinnen und Künstler zeigen auf unterschiedlichste Weise ihre Kreativität. Kultureinrichtungen bieten ein Programm, das so facettenreich ist, wie Kunst und Kultur nur sein können. Und die örtlichen Vereine bereichern die Stadt auf unverwechselbare Weise.

Damit das Kultur- und Vereinsleben gelingt, braucht es die passenden Rahmenbedingungen. Und die werden nicht zuletzt im Rathaus organisiert. Einem OB kommt dabei besondere Bedeutung zu. Damit die Wählerinnen und Wähler wissen, wie es die fünf Bewerber und die Bewerberin zur OB-Wahl am 11. Juli mit Kultur und Vereinen halten, lädt die Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten am Donnerstag, 24. Juni, ab 18 Uhr zum EZ-Forum „Kultur und Vereine“ ein, das von den Redakteuren Elisabeth Maier und Alexander Maier moderiert wird.

Kulturpolitik zählt zu zentralen Aufgaben einer Stadt

Eine differenzierte und wertschätzende Kulturpolitik zählt zu den zentralen Aufgaben einer Stadt. Dafür sind ein Kulturausschuss, der lieber ermuntert und ermöglicht als bremst, eine starke Kulturverwaltung und ein Dezernent, der die Anliegen von Künstlern, Kultureinrichtungen und Vereinen nach innen wie nach außen engagiert vertritt, unerlässlich. Doch sie brauchen Unterstützung von „ganz oben“.

Esslingens langjähriger OB Jürgen Zieger hat die Kultur immer wieder zur Chefsache gemacht und damit vielen Projekten, Einrichtungen und Initiativen wichtige Wege geebnet. Das ist nicht selbstverständlich. Deshalb wollen die Moderatoren des EZ-Forums „Kultur und Vereine“ im Gespräch mit den OB-Bewerbern erfahren, wie sie das Esslinger Kultur- und Vereinsleben sehen, wo sie Bewährtes erhalten und Neues ermöglichen wollen und ob sie das kulturelle Leben auch mit eigenen Ideen bereichern wollen. Kultur ist ein Pflänzchen, das gehegt und gepflegt werden will. Manchen ist erst durch die Einschränkungen der Coronazeit, die das Kultur- und Vereinsleben gebeutelt hat, klar geworden, wie unverzichtbar wichtig solche Angebote sind.

Welche Schlüsse ziehen die Kandidaten aus der Corona-Krise?

Deshalb wird es beim EZ-Forum auch darum gehen, welche Schlüsse aus den Erfahrungen des Lockdowns zu ziehen sind und wo die Stadt über die bisherigen Hilfen hinaus unterstützen sollte. Denn das Kultur- und Vereinsleben einer Kommune ist immer in Bewegung, und die Erfolge und Leistungen von heute sind keine Garantie dafür, dass es morgen so weitergehen wird. Nicht zuletzt mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel ist das eine Herausforderung für einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin.

So sind Sie live mit dabei

Wer das EZ-Forum „Kultur und Vereine“ am Donnerstag, 24. Juni, ab 18 Uhr nicht verpassen möchte, kann die Diskussionsrunde live im Netz unter www.esslinger-zeitung.de verfolgen. Außerdem gibt es 20 Plätze am Veranstaltungsort in der Graffiti-Halle des Verlagshauses der Eßlinger Zeitung in der Zeppelinstraße 116. Wer vor Ort dabei sein möchte, meldet sich rasch unter lokales@ez-online.de an. Corona-konform müssen alle Teilnehmenden einen tagesaktuellen negativen Covid 19-Schnelltest oder einen „Immunitätsnachweis“ mitbringen.