In seinem Kommentar zu den ersten Äußerungen des neuen Oberbürgermeisters schreibt Johannes M. Fischer, was zu Beginn wohl die wichtigste aller Aufgaben werden wird.

Esslingen - Aller Anfang ist schwer – aber erst einmal ist es leicht und erleichternd für den Sieger der OB-Wahl in Esslingen. Matthias Klopfer hat hauchdünn gewonnen und sagt: Es ist wie beim Fußball. Ob eine Mannschaft nach dem Elfmeterschießen Weltmeister wird oder nach einem glatten 3:0 ist am Ende des Tages egal: Weltmeister ist Weltmeister.

Allerdings hinkt der Vergleich ein wenig: Mit der Weltmeisterschaft ist der Weg einer Fußballmannschaft zu Ende. Der von Klopfer fängt jetzt erst an. Drei bis vier Monate bleiben ihm, um die Übergabe in Schorndorf zu organisieren, wo er als Oberbürgermeister ausscheidet, um in Esslingen anzukommen. Drei bis vier Monate bleiben, um sich mit der neuen Aufgabe frei vom Wahlkampfgetöse zu beschäftigen. Drei bis vier Monate, um ein wenig Urlaub zu machen, ein paar Wochenenden ohne größeren Druck zu genießen. Also noch ist es die Leichtigkeit des Seins, die aber im Spätherbst umschlagen könnte. Es wird nicht lange dauern, und die ersten Belastungsproben stellen sich ein – möglicherweise fällt sein Dienstantritt sogar mit der nächsten Coronawelle zusammen, die ja unübersehbar auf die Gesellschaft zurollt.

Und das ist die wichtigste Aufgabe

Er wird sich in eine Vielzahl von Problemen einarbeiten müssen, doch die Hauptaufgabe gleich am Anfang hat er schon umrissen: Vertrauen schaffen. Vertrauen in die Rathausmitarbeiter, von denen einige einen verunsicherten Eindruck machen. Vertrauen in Gemeinderäte, und zwar in die, die ihn unterstützten und die, die ihn nicht unterstützten. Die Fraktionen von Freien Wählern, CDU und FDP scheinen offen dafür zu sein. Ob das funktioniert, hängt vermutlich nicht einmal daran, wie Einzelfragen gelöst werden, sondern eher am Umgang miteinander im Gemeinderat und in den Ausschüssen. Und schließlich: Vertrauen schaffen in die Stadtbevölkerung, die sich zuweilen sehr stark nach Harmonie sehnt, welche sich in einer heterogenen Stadt wie Esslingen mit vielen sozialen Schichtungen und Einzel­interessen aber niemals einstellen kann. Im Wahlkampf wurde von allen Kandidaten Bürgernähe versprochen – Esslingen darf nun gespannt sein, ob es so kommt.