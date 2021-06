1 Es sieht in Esslingen nur so aus, als gäbe es noch große Gewerbeflächen. Diese hier im Gewerbegebiet Neckarwiesen ist schon vergeben und wird bereits bebaut. Foto: Roberto Bulgrin

Bei einem Forum zur Oberbürgermeisterwahl in Esslingen am 11. Juli trat ein Problem zu Tage, an dem die Stadt mächtig zu knabbern hat: Es fehlt an Gewerbeflächen. Aber es gibt Lösungen.

Esslingen - Wenn am 11. Juli in Esslingen ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, geht es auch um die wirtschaftliche Zukunft dieser Stadt. Kann sie ihre starke Stellung in diesem Jahrzehnt halten oder sogar ausbauen – oder muss sie sich sogar auf eine Schwächung gefasst machen? Eines ihrer Kernprobleme: Um weiter wachsen zu können, fehlen der Stadt die Flächen. Es ist eng geworden in Esslingen, nicht nur für die Bewohner dicht besiedelter Quartiere, sondern auch für das Gewerbe.