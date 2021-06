1 Foto: Roberto Bulgrin

In einer ebenso einmaligen wie umfangreichen Reihe befragt das Medienhaus Persönlichkeiten und Gruppen nach ihren Forderungen an den neuen Oberbürgermeister. Heute nimmt die Redaktion selbst Stellung.

Esslingen - Die Amtszeit eines Oberbürgermeisters dauert acht Jahre. Im Juli wird ein neuer OB für Esslingen gewählt. Was könnte er in diesen acht Jahren bewirken? Was müsste er bewirken? Oder anders gefragt: Wie sieht Esslingen in acht Jahren aus? Sechs Redakteurinnen und Redakteure der Eßlinger Zeitung haben sich Gedanken gemacht.