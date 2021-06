OB-Wahl in Esslingen

1 Beate Weber (SPD) war die erste Oberbürgermeisterin überhaupt in Baden-Württemberg – von 1990 bis 2006 in Heidelberg. Foto: dpa

Nur 8,6 Prozent der Bürgermeisterposten im Land sind von Frauen besetzt – und auch in Esslingen sind die Führungspositionen im Rathaus rein männlich besetzt. Warum gibt es nur wenige Bürgermeisterinnen?

Esslingen - Eine Verliererin der Oberbürgermeisterwahl in Esslingen dürfte jetzt schon feststehen: die Gleichstellung. Unter den sechs Kandidaten ist zwar eine Frau, doch realistische Chancen auf den Sieg werden der Einzelbewerberin nicht eingeräumt. Parteien und Wählergruppen taten auch in Esslingen, was überwiegend im ganzen Land getan wird: Sie stellten ausschließlich männliche Kandidaten auf. Nur 8,6 Prozent der baden-württembergischen Dörfer und Städte haben eine Bürgermeisterin, im Oberbürgermeisteramt der Städte über 20 000 Einwohnern stehen 96 Männern lediglich sieben Frauen gegenüber.