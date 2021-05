Daniel Töpfer will Oberbürgermeister von Esslingen werden

OB-Wahl in Esslingen

1 Daniel Töpfer will Aufbruchsstimmung in die Stadt bringen. Foto: Roberto Bulgrin

Freie Wähler, CDU und FDP präsentieren einen gemeinsamen Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl im Juli. Die Wählervereinigung steht, wie sie selbst sagt, für eine „breite Allianz des Aufbruchs“.

Esslingen - Daniel Töpfer heißt der gemeinsame Oberbürgermeister-Kandidat der Freien Wähler, CDU und FDP. Damit haben inzwischen alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen einen Anwärter für das Oberbürgermeisteramt in Esslingen präsentiert. Die Wahl findet am 11. Juli statt. Sie findet vorzeitig statt, weil sich der langjährige Oberbürgermeister Jürgen Zieger Ende September in den Ruhestand verabschiedet.