OB-Wahl in Esslingen am 11. Juli

1 Im Online-Special zur OB-Wahl gibt es zahlreiche multimediale Zusatzinhalte. Foto: EZ

Am 11. Juli wählt Esslingen einen neuen Oberbürgermeister. In unserem großen Online-Special lesen Sie alles zur Wahl, was wichtig ist. Ergänzt wird die umfangreiche Textsammlung durch zahlreiche multimediale Inhalte: Podcasts, Videos, Live-Foren und einen Blog, der alle Daten und Fakten rund um die Wahl zusammenfasst.

Esslingen - Am Sonntag, 11. Juli, wählt Esslingen die Nachfolgerin oder den Nachfolger des im September nach 23 Jahren aus dem Dienst an der Spitze der Esslinger Stadtverwaltung scheidenden Oberbürgermeisters Jürgen Zieger. Neben der umfangreichen Berichterstattung in der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung, begleiten wir die OB-Wahl auch online mit einer digitalen Sonderseite.

OB-Wahl-Themenseite: Dort sind alle Artikel gesammelt, die seit der Rücktrittsankündigung Ziegers im März zur Wahl erschienen sind. Interessierte Nutzer finden dort alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem Thema wichtig sind: Retrospektive Inhalte zu Ziegers Amtszeit, Porträts der sechs zur Wahl zugelassenen Kandidierenden, Artikel, in denen Forderungen aus Wirtschaft, Kultur, Kirche, Vereinen und Verbänden an das neue Stadtoberhaupt zusammengefasst werden. Außerdem gibt es dort eine Serie, in der die Fraktionschefs im Esslinger Gemeinderat sowie eine Vertreterin der Ratsgruppe dazu Rede und Antwort standen, was sie vom neuen Esslinger OB erwarten.

Podcast „EZ Talk“: Diese Serie ist auf der Website nicht nur in Textform verfügbar, sondern auch im Rahmen des Podcasts „EZ Talk“. In sieben Folgen tauschen sich EZ-Redakteure mit SPD-Fraktionschef Nicolas Fink, Tobias Hardt (Die Linke), Dilek Toy von FÜR Esslingen, der FDP-Fraktionschefin Rena Farquhar, Carmen Tittel von den Grünen, CDU-Vertreter Jörn Lingnau sowie Annette Silberhorn-Hemminger von den Freien Wählern in mehrminütigen Audio-Stücken zur Wahl aus.

Videos: Neben den Podcasts stehen auf der OB-Wahl-Themenseite weitere digitale Zusatzinhalte bereit. So werden alle Kandidatenporträts jeweils durch ein längeres Videointerview ergänzt, in der sich die Zuschauer ein individuelles bewegtes Bild der Kandidatin sowie der fünf Kandidaten machen können. Darin erklären der SPD-Kandidat Matthias Klopfer, Daniel Töpfer, der als gemeinsamer Kandidat der Freien Wähler, CDU und FDP ins Rennen geht, Martin Auerbach (Die Linke), Vittorio Lazaridis (Grüne) sowie die unabhängige Kandidatin Gabriela Letzing und Gebhard Mehrle, der sich ebenfalls ohne Partei im Rücken zur Wahl stellt, warum gerade sie für den Posten im Esslinger Rathaus am besten geeignet sind. Die Videos sind sowohl in den jeweiligen Artikeln als auch in einer eigenen Playlist im ES-TV-Kanal auf Youtube abrufbar.

Live-Foren: Für all diejenigen, die sich nach der Lektüre aller Texte und dem Konsum der bereitgestellten Podcasts und Kandidatenvideos noch nicht sicher sind, wer am Sonntag das begehrte Kreuz auf dem Stimmzettel erhalten soll, sind die themenbezogenen Live-Foren eine weitere Möglichkeit, ein klareres Bild aller Kandidierenden zu gewinnen. Die Live-Diskussionen fanden coronabedingt zunächst als Zoom-Meetings mit Zuschauern statt. Später wurde sie als hybride Live-Veranstaltungen unter anderem in der Graffitihalle der EZ und im Esslinger Jugend- und Kulturzentrum Komma mit den Kandidaten vor Ort und den Zuschauern in Livestreams umgesetzt. Die Themen reichen dabei von Stadtentwicklung über die Anliegen der jüngeren Generationen und Handel und Gewerbe bis hin zu Verkehr und Wohnen und Kultur und Vereine. Auch diese Videos können in den dazugehörigen Artikeln im Wahl-Special und in der OB-Wahl-Playlist auf Youtube angesehen werden.

Blog: In einem Blog zur OB-Wahl werden seit Mitte März alle wichtigen Entwicklungen rund um die Wahl abgebildet – mit Fotos, Videos, Bildern und Social-Media-Beiträgen. Am Sonntag wird es zudem einen Ticker geben, in dem laufend alle Zahlen, Daten und Fakten für die Nutzer aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden.