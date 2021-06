1 Wie kann Wirtschaftsförderung in Zukunft aussehen? Dazu sollen die OB-Kandidaten und die Kandidatin Stellung beziehen. Foto: Roberto Bulgrin

Wie kann die Esslinger Wirtschaft weiter unterstützt werden? Das fragt die Eßlinger Zeitung die OB-Kandidaten und die -Kandidatin.

Esslingen - Große Industriefirmen, die die digitale und automobile Transformation meistern müssen. Handwerksbetriebe im Bauboom. Gastgewerbe und Einzelhandel, die gerade nach einem langen Lockdown wieder öffnen dürfen. Diese Player und viele mehr prägen die Esslinger Wirtschaftslandschaft, sie sorgen für Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Was möchten die potenziellen Nachfolger oder die potenzielle Nachfolgerin von OB Jürgen Zieger dafür tun, die Wirtschaft zu fördern? Und was fordern sie von den Betrieben? Das und mehr ist Thema beim EZ-Forum an diesem Donnerstag, 10. Juni.