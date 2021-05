1 Gabriela Letzing auf der Terrasse des Ecoinn. Sie tritt als unabhängige Kandidatin für die Nachfolge Ziegers an. Foto: Roberto Bulgrin

Die vegane Köchin und Kommunikationsdesignerin Gabriela Letzing will Oberbürgermeisterin von Esslingen werden. Sie ist die einzige Frau und bislang die einzige parteiunabhängige Kandidatin im Wahlkampf.

Esslingen - Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger (SPD) verlässt seinen Posten ein Jahr vor Ende der Amtszeit – und Gabriela Letzing, in der Stadt vor allem als Betreiberin eines veganen Bistros in der Heugasse bekannt, möchte seine Nachfolgerin werden. Sie tritt im Gegensatz zu ihren Konkurrenten – Matthias Klopfer (SPD), Vittorio Lazaridis (Grüne), Martin Auerbach (Linke) und Daniel Töpfer (CDU/Freie Wähler/FDP) – ohne Rückenwind durch eine Gemeinderatsfraktion an. Und ist bislang die einzige Frau im Rennen an die Rathausspitze. In ihrer Kampagne mit dem Titel „JA zu UNS“ beschreibt sich die 55-Jährige als Partnerin der Bürgerinnen und Bürger und des Gemeinderats. Die Menschen in Esslingen seien verunsichert durch die Coronapandemie und die sich häufig ändernden Einschränkungen. „Es ist wichtig, dass wir wieder Vertrauen zueinander finden“, sagt Letzing beim Gespräch auf der Terrasse des Hotels Ecoinn, in dessen Räumen sie derzeit ihr Büro aufgeschlagen hat.