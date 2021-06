1 Foto: Roberto Bulgrin

Gebhard Mehrle wirft ohne Partei im Rücken, aber mit lokaler Kompetenz seinen Hut in den Ring. Am 11. Juli wird in Esslingen ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt.

Esslingen - Er ist promoviert, lebt seit 2003 in Esslingen und arbeitet in einer Zwei-Mann-Kanzlei in Stuttgart, die es schon mehrfach in die Top-Anwaltsliste von „Focus“ und „Stern“ gebracht hat. Jetzt will der 51-jährige Jurist Gebhard Mehrle, Spezialist für Familienrecht, Nachfolger des Esslinger Oberbürgermeisters Jürgen Zieger werden. Dem einen oder anderen in Esslingen ist Mehrle vielleicht noch von der Elterninitiative bekannt, die sich für die Einrichtung einer Gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Innenstadt engagiert hatte.