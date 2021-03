1 Jürgen Zieger, als er seinen Abschied verkündet. Foto: Roberto Bulgrin

Mehr als 20 Jahre lang hat Oberbürgermeister Jürgen Zieger die Geschicke der Stadt Esslingen geprägt. Seine Bilanz im Schnelldurchgang.

Esslingen - „Eine Stadt besteht aus mehr als Stein.“ Mit diesem Statement stellt sich Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger auf der Homepage der Stadt vor. Mit Städtebau kennt er sich aus. Er wurde 1955 in Herzogenrath geboren. In Aachen studierte er Architektur, anschließend Stadt- und Regionalplanung in Oldenburg. Dort promovierte er auch. Anfang der 1980er-Jahre war er Stadtplaner, Mitte der 1980er-Jahre wechselte er in Stadtbauämter in Singen und Oberkochen. Ende der 1980er-Jahre wurde er Technischer Beigeordneter und Erster Bürgermeister in Neckarsulm, bevor ihn die Esslinger 1998 zum Oberbürgermeisteramt wählten und seitdem zwei Mal bestätigten. Ein Jahr vor Ende der dritten Amtszeit verabschiedet er sich aus persönlichen Gründen in den Ruhestand.