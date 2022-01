1 Klimawandel und Innenstadt sind seine großen Themen: Matthias Klopfer. Foto: Roberto Bulgrin

Sechs Kandidierende hatten sich um das Amt des Esslinger Oberbürgermeisters und die Nachfolge von Jürgen Zieger beworben. In der Serie berichtet heute Matthias Klopfer, wie sich sein Leben durch die Kandidatur verändert hat.















Link kopiert

Esslingen - Beide Städte haben schöne Ecken. Doch die unzähligen Schorndorfer Kreisverkehre möchte Matthias Klopfer auf keinen Fall nach Esslingen exportieren. Das sei auch gar nicht möglich, denn die Neckarstadt habe eine ganz andere städtebauliche Struktur und eine nicht vergleichbare Verkehrsführung. In beiden Städten lebten besondere Menschen, sagt er noch. Und er ergänzt: „Es waren gute Jahre in Schorndorf.“ Doch damit möchte er die Vergleiche beenden. In Schorndorf war er Oberbürgermeister, in Esslingen ist er seit Anfang November Oberbürgermeister – eine direkte Gegenüberstellung will er nicht.