Fahrt ins Ungewisse: Der Abschied vom Diesel und der Umstieg auf Elektroantrieb wirft bei Daimlers Nutzfahrzeugtochter Daimler Truck viele Fragen auf.

Bis 2033 könnte bei der Nutzfahrzeugtochter des Stuttgarter Konzerns jeder zweite Arbeitsplatz in den deutschen Antriebswerken bedroht sein. Der Grund ist eine Abgasnorm der EU.

Stuttgart - Der von der EU erzwungene Abschied vom Diesel wird in mehreren deutschen Werken des Lastwagen- und Busherstellers Daimler Truck zu einem einschneidenden Stellenabbau führen. Als grobe Peilung gab Truck-Chef Martin Daum in einer Videokonferenz an, dass bis 2033 bis zu 50 Prozent weniger Beschäftigte als heute in den Antriebswerken arbeiten könnten. Es könnten aber auch nur 20 oder 30 Prozent sein, so Daum, da sei er sich nicht sicher. „Das ist aber auch keine Katastrophe“, betonte der Daimler-Vorstand. Es sei keine Revolution, sondern eine Evolution. Die Arbeitsplätze würden über einen längeren Zeitraum wegfallen, etwa indem Mitarbeiter in Rente gehen. „Das kommt nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt in den kommenden Jahren“, so Daum. Es werde keine Entlassungen geben, betonte der Daimler-Vorstand.