Nutzfahrzeughersteller: So viel hat Daimler-Truck-Chefin Karin Radström 2025 verdient

Der Gewinneinbruch bei Daimler Truck 2025 spiegelt sich nicht direkt in der Vergütung von Konzernchefin Karin Radström wider. Ihr Verdienst ist gestiegen.











Während der Gewinn beim Lkw-Hersteller Daimler-Truck 2025 um 34 Prozent eingebrochen ist und sich das Konzernergebnis von 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro verringert hat, ist es für Daimler-Truck-Chefin Karin Radström persönlich nicht so schlecht gelaufen. Ihre Gesamtvergütung beträgt für das vergangene Jahr nämlich 3,2 Millionen Euro. 2024 verdiente sie noch 2,85 Millionen Euro.

Radströms gestiegene Grundvergütung

Zu dieser Rechnung gehört allerdings auch, dass Radström erst seit 1. Oktober 2024 Vorstandsvorsitzende des Gesamtkonzerns ist. Zuvor war sie Chefin der Sparte Mercedes-Benz Trucks. So stieg ihre Grundvergütung zuletzt von 813 000 Euro im Jahr auf 1,3 Millionen Euro. Die variable Vergütung sank aufgrund des schlechteren Ergebnisses etwas im Vergleich zu 2024.

Dagegen verringerte sich auch die Gesamtvergütung von Finanzvorständin Eva Scherer von insgesamt 2,4 Millionen Euro 2024 auf nun 1,75 Millionen Euro. Eine ähnliche Einbuße ist bei Personalvorstand Jürgen Hartwig zu verzeichnen, der nun einen Verdient in Höhe von 1,62 Millionen Euro erzielte.

Zum Vergleich: Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius wurde für das Geschäftsjahr 2025 mit 8,2 Millionen Euro entlohnt. 2024 waren es bei ihm noch knapp 12 Millionen Euro gewesen.