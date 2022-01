Schmierereien in Esslingen Polizei schnappt mutmaßliche Graffiti-Sprayer

Zwei junge Graffiti-Sprayer haben am Sonntagnachmittag in der Straße Untere Beutau in Esslingen ihr Unwesen getrieben. Auf einem Schulgelände in Sulzgries gingen sie der Polizei ins Netz.