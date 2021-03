Drei Wochen lang hatten die Macher an ihrem Projekt gearbeitet und dabei große Unterstützung von vielen Esslingerinnen und Esslingern erfahren – nun ist der Corona-Song der Eßlinger Zeitung und des Tonzimmer-Studios im Internet auf Sendung. Schon nach eineinhalb Tagen wurde das Lied, das Mut machen möchte in schwierigen Zeiten, mehr als 20.000 Mal angeklickt.

Esslingen - Eine Idee, ganz viel Kreativität und jede Menge leidenschaftliche Menschen – das sind die Voraussetzungen für ein Projekt, das seit Freitagabend im Internet begeistert: „Nur gemeinsam!“ heißt die musikalische Aktion, die das Berkheimer Studio Das Tonzimmer und die Eßlinger Zeitung an den Start gebracht haben. Und nur gemeinsam konnte dieses Bravourstück auch gelingen, für das rund 70 Esslingerinnen und Esslinger vor der Kamera ein Lied gesungen haben, das Mut macht in Zeiten der Corona-Pandemie und das am Sonntag bis zur Mittagszeit bereits mehr als 20.000 Mal angehört wurde.