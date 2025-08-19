Nürtingerin Zejnep Stauch-Demirova: „Man darf auch Schwäche zeigen“ – wie Lady Nep zur Hip-Hop-Ikone wurde

„Man darf auch Schwäche zeigen“ – wie Lady Nep zur Hip-Hop-Ikone wurde

1 Immer in Bewegung: Die Nürtinger Tänzerin, Choreografin und Filmemacherin Zejnep Stauch-Demirova. Foto: Gaby Weiß

Die Nürtinger Powerfrau Zejnep Stauch-Demirova ist deutsche Meisterin im Hip-Hop. Hier spricht sie darüber, wie man ein Vorbild wird – und warum sie mit Michael Jackson aufgetreten ist.











Ob Stars aus der Rap- und Breakdance-Szene oder Jugendliche aus Hip-Hop-Kursen an den Jugendhäusern in Wendlingen und Nürtingen – sie alle finden in der Choreografin und Tanztrainerin Zejnep Stauch-Demirova ein aufmerksames Gegenüber: „Wir arbeiten miteinander. Aber sie erzählen mir auch von sich, und ich höre zu.“ Sie hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen anderer, und mehr als einmal konnte sie in schwierigen Zeiten helfen: „Das macht mich glücklich. Wir sind einen Weg zusammen gegangen und gemeinsam gewachsen.“