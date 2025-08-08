Nürtinger Weindorf: Edle Tröpfchen und leckere Schmankerln locken

1 Mit feinen Weinen und guter Stimmung will das Nürtinger Weindorf punkten. Foto:

Mit guter Stimmung, schwäbischer Küche sowie regionalen und überregionalen Weinen möchte das Nürtinger Weindorf vom 14. bis 31. August auf den Vorplatz der Stadthalle K3N locken. Heimelig und gemütlich soll es dort zugehen, verspricht Oberbürgermeister Johannes Fridrich, der überzeugt ist: „Das passt zu Nürtingen.“ Erklärtes Ziel ist es, dass das Weindorf für alle attraktiv sein soll.

Deshalb versprechen die drei Weindorf-Wirte ihren Gästen „tolle Qualität und faire Preise“. Damit wollen sie „einen wunderbaren Rahmen für gemütliche, laue Sommerabende schaffen. Eröffnet wird das Nürtinger Weindorf am Donnerstag, 14. August, um 18 Uhr.

Das bieten die Nürtinger Weindorf-Wirte

Zum guten Wein gehören auch kulinarische Finessen. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Drei Wirte sind wieder mit von der Partie: Die Festwirtsfamilie Kübler serviert Neuffener Tälesweine von der Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck sowie Leckeres vom Grill, aus der Pfanne und dem Backofen. Martin Dahl von der Zentral Bar kredenzt edle Tröpfchen aus Neuffen, dem Remstal und der Ludwigsburger Gegend, aber auch aus Baden, Rheinland-Pfalz und Rheinhessen, dazu ein Speisenangebot von herzhaft über vegetarisch bis vegan. Und das Landgasthaus Zum Michel ist mit Weinen aus dem Neuffener Tal, aber auch mit internationalen Marken und schwäbischer Küche vertreten.

Dazu wartet das Nürtinger Weindorf mit allerlei Extras auf: Das Landgasthaus zum Michel lädt am 15. und 29. August zur Hüttengaudi ein, am 20. und 21. August sowie am 27. und 28. August gibt es Livemusik mit Fabio Lentini, montags gibt es jeweils ab 17 Uhr eine After-Work-Party-„Schwäbischer Style“ sowie donnerstags jeweils von 17 bis 21 Uhr eine Ladie’s Night. Und zum Weindorf-Finale am Sonntag, 31. August, spielen ab 17 Uhr die „Paperboys“. Und unter dem Titel „Weinschmeckerle – Heimische Reben und Kellerperlen“ führt ein kleiner Spaziergang zu regionalen Weinen und sonst nicht so leicht zugänglichen Kellern wie den Gokschen Keller im Hölderlinhaus oder dem Fruchtkeller der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, der nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.

Wann öffnet das Nürtinger Weindorf?

Geöffnet ist das Weindorf sonntags bis donnerstags jeweils von 17 bis 23.30 Uhr, freitags und samstags von 17 Uhr bis Mitternacht sowie sonntags von von 17 bis 22 Uhr.