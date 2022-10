1 In der warmen Jahreszeit haben sich die Menschen gerne unter freiem Himmel auf dem Nürtinger Stadtbalkon getroffen. Foto: Ines Rudel/Archiv

Der Nürtinger Stadtbalkon am Neckar soll auch in der kalten Jahreszeit seine Anziehungskraft behalten. Gastronomen wollen ihre Gäste in Gewächshäusern bewirten.















Link kopiert

In London, Amsterdam und Ludwigsburg gibt es das schon. Nun soll sich auch im Kreis Esslingen Gastronomie im Gewächshaus etablieren. Was sich als Notlösung entwickelt hat, um in Hochzeiten der Pandemie die Freiluftsaison für die Gastronomie zu verlängern, hat sich zu einem neuen Trend entwickelt: Glühwein, Snacks und Suppen bei Kerzenschein hinter Glas sollen die Terrassensaison verlängern, denn im Gewächshaus sitzt es sich fast so schön wie im Freien – und gleichzeitig sind die Gäste vor Wind und Wetter geschützt. Pünktlich zum Herbstbeginn haben auch Nürtinger Gastronomen Restaurant-Gewächshäuser bestellt.