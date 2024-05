Stadtbalkon in Nürtingen: Autofreie Flaniermeile am Neckar mit Preis ausgezeichnet

Autofreie Flaniermeile am Neckar mit Preis ausgezeichnet

Stadtbalkon in Nürtingen

1 Der Stadtbalkon bietet mehr Aufenthaltsqualität in der Stadt. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Nürtingen hat vor wenigen Jahren ein Stück einer Straße am Neckar für den Verkehr gesperrt und zum Stadtbalkon umgewandelt. Aus einem Test wurde eine Dauerlösung. Dafür gibt es nun eine Auszeichnung.











Autos raus und Vorfahrt für Fußgänger und Radler – auf diesen Nenner lässt sich der Nürtinger Stadtbalkon bringen. Der Name Stadtbalkon steht für das autofreie Teilstück der Nürtinger Alleenstraße, das direkt am Neckar entlangführt. Die unkonventionelle Straßensperrung hat im Land und in der Region für Aufsehen gesorgt. Nun wurde die mutige Entscheidung von Gemeinderat, Verwaltung und Anliegern mit einem Preis ausgezeichnet.