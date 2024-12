Neckartenzlingen: Krabbeliges Urlaubsmitbringsel – Skorpion versteckt sich in Lampe

1 Der Euscorpius hat Urlaubern aus Neckartenzlingen einen Schrecken eingejagt. Foto: Imago/RealityImages

Großer Schreck in Neckartenzlingen: Urlauber haben einen Skorpion aus Kroatien mit nach Hause gebracht. Und der machte es sich in der Deckenlampe bequem.











Der Schreck dürfte riesig gewesen sein: Als die Bewohner eines Hauses in den Fleckenäckern in Neckartenzlingen am Nachmittag nach oben zur Decke schauten, krabbelte ein Skorpion in der Lampe. Die Polizei geht davon aus, dass sie das Tier versehentlich aus dem Urlaub mit nach Deutschland gebracht haben.

Die Bewohner des Hauses waren kurze Zeit vor dem Fund aus Kroatien zurück nach Neckartenzlingen gekommen. „Der Skorpion war wohl versehentlich im Gepäck“, sagte ein Sprecher der Polizei, die die Hausbewohner alarmiert hatten. Nach dem ersten Schreck reagierten die Finder des krabbeligen Urlaubsmitbringsels geistesgegenwärtig. „Sie haben das Tier in ein Glas bugsiert“, so der Sprecher.

Das Glas mit dem Tier übergaben die Hausbewohner schließlich den angerückten Beamten. Laut Polizei handelt es sich um einen Euscorpius – das ist eine Gattung, deren Vorkommen weitgehend auf Europa beschränkt ist. Die Beamten brachten das Tier nach Esslingen in den Tierpark Nymphaea. Dort kann es artgerecht versorgt werden, was in Privatwohnungen wohl nicht möglich wäre.