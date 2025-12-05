1 Mütter und Kinder warten in einer Klinik in Mariupol auf die medizinische Behandlung. Foto: picture alliance/dpa/AP

Die Hilfsorganisation Child-Fund aus Nürtingen sammelt Geld für krebskranke Kinder in der Ukraine. Häufig können Familien die teure Behandlung in der Klinik nicht zahlen.











Eine Hilfsorganisation aus Nürtingen hilft seit vielen Jahren Kinderkrankenhäusern in der Ukraine, wo krebskranke Kinder behandelt werden. Viele Familien können sich die teuren Operationen und Therapien nicht leisten.

Viele schwerkranke Kinder in der Ukraine müssen die Festtage im Krankenhaus verbringen, berichtet Alexander Busl, Vorstand von Child-Fund Deutschland mit Sitz in Nürtingen. Diese Kinder lebten in der Klinik fernab von Zuhause, getrennt von ihrer Familie. Was für viele Menschen eine selbstverständliche Zeit des Zusammenhalts ist, bedeute für die kranken Kinder oft Einsamkeit, Schmerz und Unsicherheit.

Hilfsorganisation aus Nürtingen unterstützt Kinderkliniken in der Ukraine

Seit vielen Jahren unterstützt Child-Fund nach Busls Worten Kinderkrankenhäuser in der Ukraine, um die gezielte medizinische Versorgung von an Krebs erkrankten Kindern sicherzustellen. Denn die Kosten für lebensnotwendige Operationen und Therapien seien häufig so hoch, dass die Familien sich diese nicht leisten können. Für ein krebskrankes Kind bedeute aber eine Unterbrechung der Therapie häufig das Ende der Hoffnung auf Heilung.

Alexander Busl (links) und seine Mitarbeiterinnen engagieren sich bei Child-Fund für ukrainische Kinder. Foto: Archiv/Ines Rudel

Busl berichtet von dem achtjährigen Artem, bei dem vor vier Jahren Blutkrebs diagnostiziert wurde. Drei Jahre lang habe er danach mit seiner Mutter in Krankenhauszimmern gelebt und Chemotherapien erhalten. Das habe Vorsicht und wenig Kontakte verlangt, da sein Immunsystem so geschwächt war. Trotz allem sei der Junge zuversichtlich geblieben und träume davon, Polizist, Feuerwehrmann oder Arzt zu werden. Hauptsache, er könne anderen helfen. Seine Eltern träumten ihrerseits davon, dass ihr Sohn schnell wieder ganz gesund wird.

Eltern wünschen sich, dass ihr Kind wieder gesund wird

Eine weitere kleine Patientin ist Nikol. Die Sechsjährige sei eine der fröhlichsten und lebenslustigsten Patientinnen im Onkologiezentrum, sagten die Ärzte und Krankenschwestern im Krankenhaus Riwne. Nikol lebt laut Child-Fund seit sie drei ist mit akuter lymphoblastischer Leukämie. Um den Blutkrebs zu bekämpfen, musste sie mehreren Chemotherapien ertragen. Noch immer nehme sie ständig Medikamente ein.