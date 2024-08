Nürtinger Neckarufer: Gastronomie am Stadtbalkon auf Erweiterungskurs

1 Die Gastronomie am Nürtinger Stadtbalkon ist ein beliebter Treffpunkt. Foto: Horst Rudel

In diesem Jahr wird am Nürtinger Stadtbalkon viel gebaut. Ein Haus wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, andere Gebäude werden saniert und umgebaut. Das soll neue gastronomische Konzepte ermöglichen.











Am Nürtinger Stadtbalkon wird momentan an mehreren Gebäuden gebaut. Künftig wird sich dadurch weitere Gastronomie entlang der Flaniermeile ansiedeln, aber es gibt auch aktuelle Einbußen. So ist das bisherige Bistro De Jüli samt Kinderspielcafé geschlossen worden. Der Betrieb habe unter den Baustellen in den Nachbarhäusern und hausgemachten Problemen wie unregelmäßigen Öffnungszeiten gelitten, heißt es in einer Vorlage für den Gemeinderat. Es gebe bereits Interessenten für eine Nachfolge. Außerdem habe der Eigentümer einen neuen Anstrich für das Gebäude angekündigt.