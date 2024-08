Nürtinger findet ehemalige Kollegen in Japan: Wie Habi-san ins japanische TV kam

1 Joachim Haberer hat er über eine japanische TV-Show seine ehemaligen Kollegen gesucht und gefunden. Auslöser war ein Artikel in einer japanischen Lokalzeitung. Foto: Caroline Holowiecki

Joachim Haberer aus Nürtingen hat in der 90ern in Japan gearbeitet. Jahrzehnte später hat er sich auf die Suche nach seinen damaligen Kollegen begeben. Die Wiedervereinigung haben Millionen Menschen im Fernsehen mitverfolgt.











Rührselige Musik, Menschen, die sich vor der Kamera in die Arme fallen, dazu eine aufgeregte Moderationsstimme aus dem Off, die die Szene kommentiert: In Deutschland kennt man so etwas aus TV-Shows wie „Bitte melde dich“ oder „Wo bist du?“ mit Kai Pflaume. Das Prinzip ist stets gleich: Eine Person wendet sich an eine Redaktion, weil sie Verwandte, Sandkastenfreunde oder frühere Nachbarn aus den Augen verloren hat, und das Journalistenteam begibt sich auf die Suche. Auch Joachim Haberer aus Nürtingen war kürzlich in einer solchen Sendung zu sehen. Das Besondere: Sie wurde im japanischen Fernsehen ausgestrahlt.