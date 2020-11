Nach dem Brand mit zwei Toten wirft der Deutsche Mieterbund der Stadt Nürtingen vor, nicht tätig geworden zu sein, um Gefahren für die Sicherheit der Bewohner abzuwenden. Deren Oberbürgermeister Johannes Fridrich wehrt sich.

Nürtingen - Es sind schwere Geschütze, die der Deutsche Mieterbund gegen die Stadt Nürtingen da in Stellung bringt. Nach Einschätzung von Udo Casper, dem Vorsitzenden des in Esslingen ansässigen Vereins, hätte das Brandunglück, das in der Nacht auf den 2. November zwei Todesopfer gefordert hat, womöglich verhindert werden können. Der Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich setzt sich in einem Offenen Brief zur Wehr. Der Mieterbund solle die Vorwürfe, die ja eine fahrlässige Tötung nahelegten, künftig unterlassen. Die Ermittlungstätigkeit sollte besser der Polizei überlassen werden.