Schöner Wohnen im Mittelalter: So haben die Bewohner in Nürtingens ältestem Haus gelebt

So haben die Bewohner in Nürtingens ältestem Haus gelebt

1 Uwe Beck steht vor dem ältesten Haus der Stadt in der Strohstraße 15 (linker Gebäudeteil). Foto: /Andreas Kaier

Es steht in der Strohstraße 15 und schmiegt sich direkt an die Stadtmauer: Das älteste Haus der Stadt Nürtingen stammt aus dem 14. Jahrhundert. Darin wohnten einst wohlhabende Leute.











Es ist noch gar nicht lange bekannt, dass es das älteste Haus in Nürtingen ist. Erst im Jahr 1993 hatte die Stadt Nürtingen eine dendrochronologische Untersuchung in Auftrag gegeben, bei der sich dann herausstellte, dass das Eichenholz, das beim Bau für das Fachwerk verwendet wurde, in den Jahren 1392 bis 1397 gefällt worden sein musste. Fachleute hatten aufgrund der Bauweise schon vorher vermutet, dass das Häuschen sehr alt sein dürfte. „Doch erst nach der Untersuchung ist vielen gewahr geworden, was wir hier in Nürtingen haben“, sagt Professor Uwe Beck, der Vorsitzende der Nürtinger Regionalgruppe im Schwäbischen Heimatbund. „Es gibt nicht viele Gemeinden im Landkreis Esslingen, die ein so altes Haus haben“, sagt er.