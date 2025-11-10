Nürtingen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Am Sonntagnachmittag hat sich in Nürtingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Frauen verletzt wurden.











﻿Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Nürtinger Stadtteil Roßdorf sind zwei Frauen im Alter von 26 und 36 Jahren verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 45-jährige Frau am Sonntag gegen 17:10 Uhr mit einem Skoda auf der Berliner Straße abwärts in Richtung Humpfenbachtal unterwegs. An der abknickenden Vorfahrtsstraße mit dem Roßdorfweg kam es zur Kollision mit dem Mazda eines 26 Jahre alten Mannes. Der 26-Jährige wollte von der Neuffener Straße herkommend dem vorfahrtsberechtigten Straßenverlauf nach links folgen bis es schließlich zur Kollision kam. Diese war so heftig, dass die beiden Insassen im Fahrzeug des 26-jährigen Mannes verletzt wurden und mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden mussten. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, wurde keiner des beteiligten Fahrer bei dem Unfall verletzt.

Der Mazda des 26-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro.