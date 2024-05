Nürtingen wird an Muttertag zur Spielstadt: „Familie spielt“ geht in die zwölfte Runde

1 Am zwölften Aktionstag „Familie spielt“ können sich Kinder und Jugendliche in Nürtingen wieder nach Herzenslust austoben. Foto: Haus der Familie Nürtingen

Das Gelände vor der Stadthalle K3N in Nürtingen verwandelt sich am Muttertag in einen großen Spielplatz. Spielfreudige jeden Alters kommen auf ihre Kosten. Erwartet werden mehr als 500 Kinder mit ihren Familien.











Link kopiert

Am Muttertag verwandelt sich das Gelände vor der Stadthalle K3N in Nürtingen wieder in einen großen Spielplatz. Dort geht an diesem Tag – es ist der Sonntag, 12. Mai – von 14 bis 17 Uhr zum nunmehr zwölften Mal der Aktionstag „Familie spielt“ über die Bühne. Mehr als 20 Nürtinger Vereine, Einrichtungen und Organisationen laden an diesem Nachmittag Kinder und Jugendliche dazu ein, gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden gemeinsam zu spielen. Organisiert wird das Spektakel von mehr als 20 Kooperationspartnern. Mit dabei sind beispielsweise altbekannte Mitstreiter wie der Tageselternverein, der Weltladen oder die Stadtbücherei, aber auch neue Kooperationspartner.