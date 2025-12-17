Nürtingen: Winter am Stadtbalkon – Raclette und Käsefondue in umgebauten Skigondeln

1 Die Skigondeln sind original aus dem Zillertal. Für die Gäste wurde das Innere komplett ausgebaut. Foto: privat

Die Gastronomen am Nürtinger Stadtbalkon haben ihr Winterdorf mit Glühwein und Gulaschsuppe eröffnet. Neu sind die Schlemmergondeln mit Raclette und Käsefondue.











Link kopiert

Die Flanier- und Genussmeile am Nürtinger Neckar, der Stadtbalkon, hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Treffpunkt am Wasser und zu einem kleinen, aber gastronomisch vielfältigen Ausgehviertel entwickelt. Um ihren Gästen auch in der kalten Jahreszeit etwas zu bieten, haben die Gastronomen nun ein Winterdorf konzipiert – samt Schlemmergondel.

Zum Nürtinger Winterdorf auf dem Stadtbalkon gehören eine Glühweinhütte und rustikale Unterstände genauso wie das beheizte Gewächshaus vor der Vagabundbar, eine Feuertonne und viel weihnachtliches Grün. In der Glühweinhütte werden passend zu den kalten Temperaturen auch Gulaschsuppe und Waffeln angeboten. Für Samstag, 20. Dezember haben sich außerdem Feuerkünstler angekündigt, die nach Einbruch der Dunkelheit zwischen 18 und 19 Uhr ein Feuerspektakel zeigen sollen.

Betreiber vom Restaurant Joe Peña’s haben Ski-Gondeln im Zillertal gekauft

Neu sind die beiden Skigondeln auf dem Stadtbalkon, die außen mit alten Skiern dekoriert sind. „Wir haben so etwas in der Schweiz und in Österreich gesehen“, berichtet der Gastronom Michael Raisch, der gemeinsam mit seinen Partnern Christian Wohlfahrt und Simon Bangert am Stadtbalkon seit Anfang dieses Jahres das mexikanische Restaurant Joe Peña’s betreibt.

Mit dem ersten Jahr dort ist Raisch auch dank der schönen Sommermonate sehr zufrieden. Nun gehe es darum, weitere stimmungsvolle Programmideen auch mit Livemusik für den Stadtbalkon gemeinsam mit den benachbarten Gastronomen zu entwickeln.

Diese beiden Skigondeln sind Teil des Nürtinger Winterdorfs. Foto: privat

So habe sie die Idee mit der Gondel gleich überzeugt und im Zillertal seien sie fündig geworden. Die Gastronomen haben dort zwei ausrangierte Skigondeln gekauft und für ihre Zwecke ausbauen lassen.

In den Schlemmer-Gondeln gibt es Raclette und Käsefondue

Nun stehen diese originellen Gastro-Gondeln auf dem Stadtbalkon bereit für Gäste. Das Innere sei komplett ausgebaut worden mit Holzbänken, einem Tisch, Beleuchtung und einer Heizung.

Alpenländisches Flair sollen eine karierte Rüschengardine und Felle auf den Bänken verströmen, und unter der Überschrift Schlemmergondel können dort jeweils vier Gäste zum Käsefondue oder Racletteessen Platz nehmen. Der Käse für diese Spezialitäten werde direkt aus der Schweiz importiert, betont Raisch. Die Gondeln können nur zu festen Timeslots zum Preis von 160 bis 190 Euro für bis zu vier Personen gebucht werden.

Der preisgekrönte Stadtbalkon dient als Ausflugsziel

Bereits im vergangenen November hatten die Gastronomen den Stadtbalkon zu einer Street Food Meile umgewandelt. Und bereits im Oktober war die Nürtinger Flanier- und Genussmeile als einziges Projekt landesweit mit zwei Preisen bedacht worden. Dies geschah im Rahmen der Auszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ 2025 des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg.

Bei der feierlichen Gala im Stuttgarter Wizeman hieß es, die Mobilitätswende im Land lebe davon, dass sich Menschen mit ihrem Engagement und ihren Ideen einbringen. „Mut, Kreativität und Gemeinschaft sind der Motor der Veränderung“, die zur Mobilitätswende führten, erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann. Die Projekte dieses Wettbewerbs zeigten, was möglich ist, wenn man sich für den Wandel einsetze.

Der Stadtbalkon wurde in der Kategorie „Entspannt mobil“ ausgezeichnet. Laut Jury habe der Stadtbalkon eine der meist befahrenen Straßen Nürtingens in einen attraktiven Aufenthaltsort und einen beliebten Treffpunkt für alle verwandelt. Dort träfen sich Menschen aller Generationen zum Feiern, Genießen, Entspannen und Spielen.