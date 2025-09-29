Nürtingen: Welches Eltern-Training Familien helfen soll

1 Familien mit Informationen stärken, ist eines der Ziele der Nürtinger Akteure. Foto: Andreas Gebert/dpa

Einen Familienwegweiser und noch einiges mehr hat das Nürtinger Haus der Familie auf den Weg gebracht und dafür vom Sozialministerium Baden-Württemberg 90 000 Euro bekommen. Durch den Zuschuss sind außerdem günstigere Kursgebühren fürs Elterntraining und Hilfen für geflüchtete Frauen und deren Kinder möglich.

Der Geldsegen ist Teil der neuen Familienstrategie Baden-Württemberg, in deren Rahmen Familien im ländlichen Raum besser gefördert werden sollen. Nürtingen ist einer von 12 Pilotstandorten landesweit. Das Projekt im Haus der Familie Nürtingen, das nun noch mehr Familien erreichen möchte, besteht aus mehreren Teilen.

Informationen für Familien per Postkarte und QR-Code

„Zum einen haben wir in Kooperation mit der Stadt Nürtingen und dem Bündnis für Familien einen Wegweiser für Familien mit allen wichtigen Anlaufstellen erstellt, der demnächst auf unserer Homepage zu finden sein wird. Zudem werden in der gesamten Stadt und bei allen Kooperationspartnern Postkarten mit einem QR-Code an Familien verteilt, der auf diese Seite verweist“, erklärt Tina Masarin, die das Haus der Familie leitet.

Familien im Kreis Esslingen werden unterstützt

Dank der Finanzspritze konnte außerdem eine Mitarbeiterin, die schon bisher die Alleinerziehendenberatung übernommen hatte, seit Anfang August mit einer halben Stelle fest angestellt werden.

Rund um Erziehung und Gesundheit dreht sich das Programm im Haus der Familie Nürtingen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild

Im Rahmen des Projekts sollen pädagogische Vorträge kostengünstiger besucht werden können. Geplant sind außerdem kostenlose, zusätzliche Angebote, im Bereich Elternkompetenztraining, Erziehung und Begleitung von Familien, Autismus, Regenbogenfamilien, Menschen mit Handicap, armutsgefährdete Menschen und Angehörige von Menschen mit AD(H)S.

Geflüchtete Frauen und Kinder warten auf Informationen

Empowerment für Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund steht ebenfalls auf der Agenda. Derzeit bereite das Haus der Familie dafür eine Kooperation mit dem Projekt FreiRaum der Seegrasspinnerei vor.

Dort „treffen sich rund 30 Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund samt ihrer Kinder, die sich Input zu verschiedenen Themen wünschen. Unsere Vision ist es eine Brücke zwischen diesen Frauen und dem Haus der Familie zu schlagen, um sie mehr und mehr in die Gesellschaft zu integrieren.“

Das Projekt wird von der Familienforschung Baden-Württemberg wissenschaftlich begleitet. Zum Auftakt der neuen Aktivitäten findet am 7. November ein kostenloses Familientheater mit dem Märchen „Frau Holle“ statt.