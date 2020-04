Auseinandersetzung am Wendlinger Bahnhof Unbekannter sticht 33-Jährigem mit Messer in den Hals

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmittag am Wendlinger Bahnhof einem 33-Jährigen mit einem Messer in den Hals gestochen. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos, die Polizei bittet um Hinweise.