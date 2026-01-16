Nürtingen: Vorzeigeprojekt braucht Geld – Seegrasspinnerei-Areal soll verkauft werden

1 Bernd Seefeldt, Julia Rieger, Klaus Nägele und Pit Lohse (v.l.) vom Trägerverein Freies Kinderhaus wollen das Areal kaufen. Foto: Markus Brändli

Beim renommierten soziokulturellen Zentrum „Alte Seegrasspinnerei“ in Nürtingen läuft der Pachtvertrag aus. Der Trägerverein wirbt um Zustifter und möchte das Areal kaufen.











In diesem Jahr entscheidet sich die Zukunft der weit über die Stadtmauern hinaus bekannten und renommierten Alten Seegrasspinnerei Nürtingen mit ihren teils mehrfach ausgezeichneten Angeboten. Die Akteure rund um den Trägerverein Freies Kinderhaus möchten das Areal des sozialen, ökologischen und kulturellen Zentrums kaufen, auf dem nach eigenen Angaben pro Jahr rund 65 000 Kinder und Erwachsene ein und aus gehen. Eine eigens gegründete Stiftung soll für den geplanten Kauf Geld einwerben.