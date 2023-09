1 Nicht immer kann die Polizei deeskalieren. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Zunächst hagelte es Worte, dann zückte der Nachbar ein Messer: Bei einer verbalen Auseinandersetzungen in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat ein 34-Jähriger einen Augenzeugen bedroht.















Link kopiert

Am Samstagnachmittag ist ein Streit unter Nachbarn eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 14.45 Uhr in der Forststraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einer ernsthaften Auseinandersetzung zwischen Anwohnern gekommen.

Ein 34-Jähriger war mit seinem Nachbarn zunächst verbal aneinander geraten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog der Mann ein Messer und bedrohte eine bei dem Streit anwesende Person. Die über den Notruf verständigte Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Der Mann reagierte auch in Anwesenheit der Beamten weiterhin aggressiv und wurde in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle randalierte er und leistete gegenüber den Polizeibeamten Widerstand.

Personen kamen in der Forststraße und auf dem Polizeirevier nicht zu Schaden. Das eingesetzte Messer wurde sichergestellt. Der Beschuldigte muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen.