Esslingen-Zell 29-Jährige nach Angriff auf Polizeibeamtin in Haft

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen ermitteln gegen eine polizeibekannte 29-Jährige, der zur Last gelegt wird, am Mittwochmittag in Esslingen-Zell eine Polizeibeamtin verletzt zu haben. Die Frau befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.