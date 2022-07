1 Thermostatventile sollen dafür sorgen, dass die Raumluft nicht über 20 Grad erwärmt wird. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Jetzt hat auch der Nürtinger Oberbürgermeister das Energiesparen zur Chefsache gemacht. Von August an gelten strenge Anweisungen.















Link kopiert

Mit kaltem Wasser die Hände waschen, die Raumtemperatur drosseln, und so oft wie möglich auf den Aufzug verzichten – so soll in den städtischen Gebäuden in Nürtingen angesichts des Klimawandels Energie eingespart werden. Diese und noch viele weitere Vorschriften gelten von August an für alle Mitarbeitenden verbindlich. So ist es in einer Dienstanweisung festgelegt, die Oberbürgermeister Johannes Fridrich veranlasst hat.