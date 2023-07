1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Einbruch in eine Schule in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat ein unbekannter Einbrecher einen Laptop, eine Dokumentenkamera und zwei Mini-Tore für den Sportunterricht gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannte in Nürtingen (Kreis Esslingen) in die Schule in der Mühlstraße eingebrochen. Innen stahl er mehrere technische Geräte und zwei Mini-Fußballtore, wie ein Polizeisprecher berichtet.

Zwischen 11.15 Uhr am Freitag und 9.45 Uhr am Montag brach der Kriminelle eine Türe auf und gelangte so gewaltsam ins Schulgebäude. Aus einem Klassenzimmer stahl er einen Lenovo Laptop und eine Dokumentenkamera des Herstellers Elmo. Außerdem brach er auch einen Geräteschuppen auf und entwendete darauf zwei Mini-Tore für den Sportunterricht. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 300 Euro, über den Wert des Diebesguts machte der Sprecher keine Angaben. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 070 22 / 922 40 um Zeugenhinweise.

Bereits am Montag war ein ähnlicher Fall aus Reichenbach bekannt geworden. Im gleichen Zeitraum hatten Unbekannte in einer Schule randaliert und Schaden angerichtet.