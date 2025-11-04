Nürtingen: Supernovarest am Himmel im Kreis Esslingen zu sehen

1 Im August 2024 ist diese Aufnahme der Supernova SN 1181 beim Zusammenstoß zweier Sterne entstanden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Die Astronomische Vereinigung Nürtingen hilft bei Entdeckungen am nächtlichen Sternenhimmel. Bei der kommenden Führung geht es auch um einen Supernovarest.











Ein Supernovarest einer Sternexplosion von vor rund 1000 Jahren ist derzeit am Nachthimmel zu sehen. Dazu gibt es etwas zu erfahren bei einer Sternführung, zu der die Astronomische Vereinigung Nürtingen am Freitag, 7. November in die Neckar-Alb-Sternwarte Nürtingen einlädt.

Treffpunkt ist hinter der Turnhalle des Hölderlin-Gymnasiums am Lerchenberg 69 um 20 Uhr. Mehrere „Highlights“ am Sternenhimmel werden den Besuchern präsentiert.

Die Sternwarte in Nürtingen wird von einem Verein betrieben. Foto: privat

Zwei Tage nach Vollmond können Einzelheiten der Mondoberfläche, wie Wallebenen, Ringgebirge oder Krater beobachtet werden, heißt es in der Einladung.

Doppelstern und Saturn über dem Kreis Esslingen

Der Ring-Planet Saturn und der Komet C/2025 A6 „Lemmon“ sind ebenfalls Objekte des Nachthimmels und im Sternbild Schwan gibt es den Doppelstern Albireo zu bewundern. Dieser zeige einen schönen Farbkontrast, denn ein Stern leuchte orange und sein Begleiter blau.

Ein Supernovarest soll im Sternbild Stier zu sehen sein, ein Nebelrest einer Sternexplosion im Jahr 1054. Außerdem werden die Herbststernbilder erklärt. Warme Kleidung wird empfohlen und die Beobachtung kann nur bei wolkenfreiem Himmel stattfinden. Weitere Informationen unter www.sternwarte-nuertingen.de.com.