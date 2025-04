Nürtingen setzt auf Schilder mit Humor: Kann Humor mehr Rücksicht zwischen Radlern und Fußgängern bewirken?

1 Mit solchen humorvoll gestalteten Schildern wird für mehr gegenseitige Rücksichtnahme geworben. Foto: privat

In Nürtingen soll das Miteinander zwischen Radelnden und Fußgängern verbessert werden. Vor alllem auf viel frequentierten Wegen kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Neue Schilder sollen Verständnis wecken.











Humorig gestaltete Schilder sollen in Nürtingen Radelnde zu mehr Rücksicht auf Spaziergänger bewegen. Die neuen Schilder werden an neuralgischen Stellen wie an der Flaniermeile Stadtbalkon und am Neckar auf dem stark frequentierten Neckartalradweg angebracht.

„Statt Verbote auszusprechen, möchten wir mit dieser Aktion auf humorvolle Weise zu mehr Rücksicht animieren. Diese positive Ansprache erscheint uns zielführender und beeinträchtigt keinen Verkehrsteilnehmenden“, sagt der städtische Radverkehrskoordinator Stephan Maul.

Mehr Rücksicht von Radlern und Fußgängern

„Wenn wir unterwegs sind, haben wir in der Regel alle ein Ziel, das wir rasch erreichen wollen. Doch wenn wir dabei auf unsere Mitmenschen achten, kommen wir auch noch sicher an und das ist in meinen Augen wichtiger als ein paar Sekunden oder Minuten Zeitgewinn“, ergänzt Oberbürgermeister Johannes Fridrich.

Über den Stadtbalkon führt auch ein Radweg. Foto: privat

Die Idee zu der Kampagne ist im Herbst 2024 entstanden. Immer wieder komme es in Nürtingen entlang des Neckars auf dem gemeinsam geführten Fuß- und Radweg zu kritischen Situationen, die vermieden werden könnten. Die neuen Schilder sollen an besonders stark frequentierten Stellen nun das Bewusstsein schärfen und beispielsweise auch dafür sorgen, dass Menschen mit Rollator nicht unter die Räder geraten.

So fühlten sich bei einem kombinierten Geh- und Radweg manche Fußgänger unwohl, weil sie herannahende Radfahrer zu spät hören oder deren Geschwindigkeit falsch einschätzen, heißt es in einer Mitteilung der Kommune. Umgekehrt könne es passieren, dass Radlerinnen und Radler in brenzlige Situationen geraten, wenn Fußgänger vor ihnen plötzlich die Richtung wechseln und unvermittelt deren Fahrweg kreuzen.

Neue Schilder am Stadtbalkon und am Neckar

Damit solche Gefahrenpotenziale ihre Wirkung erst gar nicht entfalten können, soll ein ganz einfaches Mittel, die gegenseitige Rücksichtnahme, helfen. Deshalb startet die Stadt Nürtingen nun mit Beginn der Fahrradsaison ihre Aktion.

An stark frequentierten Stellen, wie beispielsweise vor dem Ruderclub und am Stadtbalkon oder am Beutwangsee, werden humorvolle Schilder aufgestellt, auf denen verschiedene Schlagworte mit einer comicartig gestalteten Grafik verbunden sind und die eine klare Botschaft vermitteln. Wechselnde Motive und Begriffe sollen für Aufmerksamkeit sorgen.