1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Auto aus dem Verkehr gezogen, das durch seine Fahrweise auffiel. Die Beamten vermuten, dass das Auto in einen Unfall verwickelt war.

Nürtingen - Am späten Freitagnachmittag ist ein hellblauer VW Passat mit polnischer Zulassung durch seine seltsame Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Das Auto war laut Polizeiangaben gegen 17.25 Uhr auf der Max-Eyth-Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr auf Höhe der Carl-Benz-Straße prallte er auf der dortigen Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Schlangenlinien fort, bis er schließlich an der Ampel auf Höhe der Schulze-Delitzsch-Straße halb auf dem Gehweg stehend zum Stehen kam. Als die Polizei den Fahrer kontrollierte, stellten sie fest, dass es ihm gesundheitlich schlecht ging. Die Beamten riefen einen Krankenwagen.

Offensichtlich startete der Mann seine Fahrt bei einem Einkaufsmarkt im Bereich der Straße Zementwerk. Da die gesamte rechte Fahrzeugseite frische Beschädigungen aufwies, geht die Polizei davon aus, dass der Mann unmittelbar zuvor in einen Unfall verwickelt war. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zur vorausgegangenen Fahrt machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07022/92240 zu melden.